ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Уганде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтвердила завершение вспышки лихорадки Эбола в Уганде. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В среду правительство Уганды объявило об окончании эпидемии Эболы, - приводит агентство заявление ВОЗ. - В период вспышки в стране лихорадкой заразились 142 человека, более 50 умерли".

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге заявил, что организация объявит о завершении эпидемии, если до 11 января не будет обнаружено новых случаев заболевания.

Вспышка лихорадки Эбола в Уганде была зарегистрирована 20 сентября 2022 года. Ее возбудителем стал редкий суданский штамм. Коэффициент смертности при заболевании этим штаммом составляет от 41% до 100%.

В начале декабря из больницы был выписан последний инфицированный. Согласно правилам ВОЗ, район считается свободным от лихорадки Эбола, если в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не зарегистрирован ни один новый случай заболевания.