Франция и Германия будут работать вместе над общими механизмами закупок газа

Франция и Германия договорились совместно разработать общие механизмы закупок газа. Об этом сообщил в воскресенье французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили работать вместе над общими механизмами закупок газа", - сказал президент Франции.

Одновременно французский лидер сообщил, что маршрут создаваемого трубопровода для транспортировки водорода между Барселоной и Марселем будет доведен до Германии. "Мы решили расширить проект водородного газопровода, который благодаря европейскому финансированию свяжет Португалию, Испанию и Францию, включив в него Германию", - сказал Макрон. "Берлин будет партнером в нашей стратегии развития водородной инфраструктуры", - заявил французский лидер.