В Париже на акции протеста против пенсионной реформы произошли столкновения с полицией

Столкновения агрессивно настроенных манифестантов с полицией произошли в пятницу вечером в Париже в ходе акции протеста против пенсионной реформы. Как сообщил телеканал BFM, задержаны шесть человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стычки манифестантов с полицейскими произошли на площади Согласия. Группы агрессивно настроенных участников митинга начали бросать в стражей правопорядка камни и пиротехнику. В ответ полицейские применили слезоточивый газ и попытались вытеснить манифестантов с площади.

К настоящему моменту акция протеста подходит к завершению. Мирные участники демонстрации покинули площадь. Однако из-за присутствия радикально настроенных людей стражи порядка продолжают оставаться на площади. По последним данным полиции, в парижской акции приняли участие более 4 тыс. человек.

В четверг премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Нацсобрании, объявила о принятии законопроекта об изменениях в пенсионной системе в обход голосования в парламенте под ответственность правительства. Это было сделано в соответствии с параграфом 3 статьи 49 конституции Франции, который дает правительству такую возможность, однако текст считается принятым лишь в том случае, если в течение 24 часов десятая часть общего числа депутатов не подпишет требование о вынесении на голосование вопроса о доверии правительству.

В пятницу французская парламентская фракция "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен и группа независимых депутатов и представителей заморских территорий в Нацсобрании выдвинули резолюции с вотумами недоверия правительству. Голосование по этим двум резолюциям, как ожидается, пройдет в ближайшие дни. Для принятия вотума нужно, чтобы за него проголосовали 287 депутатов нижней палаты парламента. В данный момент Нацсобрание насчитывает 573 депутата, еще четыре места вакантны.

Лидеры французских профсоюзов осудили решение премьера провести законопроект в обход голосования в Нацсобрании и пообещали продолжить протесты и забастовки с новой силой.