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Мощное наводнение в Испании: есть погибшие и пропавшие без вести

Европа Материалы 5 сентября 2023 02:13 (UTC +04:00)
Мощное наводнение в Испании: есть погибшие и пропавшие без вести

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БАКУ /Trend/ - Три человека погибли и еще трое пропали без вести во время наводнения, вызванного проливными дождями в Испании.

Как сообщает Trend со ссылкой на СМИ Испании, высший уровень опасности из-за продолжающихся со 2 сентября сильных штормов с ливнями объявлен для Мадрида, а также для районов Андалусии и Кастилии-Ла-Манчи.

Несколько мостов в столице Испании снесло водой во время резкого паводка, вызванного обильными осадками. Несколько линий метро и скоростное железнодорожное сообщение с южными городами закрыли в понедельник утром.

Ливневые дожди, обрушившиеся на страну, буквально превратили улицы в реки в Мадриде, Кастилии, Каталонии и Валенсии. Местами выпал также град.

Сотрудники экстренных служб ведут поиски пропавших без вести.

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