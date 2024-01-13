Денис Бечирович призвал США и НАТО принять меры против угроз в Западно-Балканском регионе

БАКУ /Trend/ - Денис Бечирович, член президиума Боснии и Герцеговины, отметил важность принятия Соединенными Штатами и НАТО мер против угроз стабильности в стране и Западно-Балканском регионе.

Как сообщает Trend, Денис Бечирович, обративший внимание на процессы, происходящие в Западнобалканском регионе на фоне российско-украинской войны, заявил, что США и Великобритания осознают возможную опасность.

«Регион Западных Балкан уже несколько лет сталкивается с серьезными угрозами. Эта часть Европы вместе с Украиной является самым слабым местом в архитектуре евроатлантической безопасности. Евросоюз внимательно следит за процессами. США также поддерживают стабильность и экономическое развитие Боснии и Герцеговины. Соединенные Штаты и НАТО поддерживают Боснию и Герцеговину.

«Она должна принять меры против угроз стабильности в Герцеговине и Западно-Балканском регионе. Кроме того, НАТО имеет обязательство защищать мир, территориальную целостность и суверенитет в Боснии и Герцеговине", - подчеркнул он.