В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии

1 мая 2018 08:10 (UTC+04:00)

В пресс-службе Армии обороны Израиля отказались в понедельник комментировать информацию об ударах в Сирии и возможной причастности к ним вооруженных сил еврейского государства.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сказал ТАСС по телефону собеседник агентства в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сирийский правительственный телеканал Syriaсообщил, что позиции сирийских войск близ городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. По его сведениям, "новая агрессия против Сирии" была совершена в воскресенье.

Телеканал Sky News Arabia, в свою очередь, передал, что ракетной атаке подверглись позиции не только сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, воюющих на стороне Дамаска.

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