В ООН призвали мировых лидеров противостоять антисемитизму

3 мая 2018 10:03 (UTC+04:00)

Спецпредставитель ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов призвал мировых лидеров противостоять антисемитизму в мире, сообщает РИА Новости.

"Отрицание религиозных и исторических связей еврейского народа с землей и их святыми местами в Иерусалиме не соответствует реальному положению дел", — отметил он.

Младенов подчеркнул, что холокост "стал результатом тысячи лет гонений", и попытки отрицать это опасны. "У лидеров есть обязанность противостоять антисемитизму где бы то ни было и всегда", — говорится в распространенном в Иерусалиме заявлении.

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