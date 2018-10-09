В Израиль прибыл новый посол Иордании

9 октября 2018 14:26 (UTC+04:00)

Новый посол Иордании Гасан аль-Маджали прибыл в Израиль и вручил копии верительных грамот главе церемониального отдела израильского МИДа, сообщают во вторник израильские СМИ.

Скоро будет назначена дата церемонии вручения верительных грамот президенту Израиля Реувену Ривлину. После этого Гасан аль-Маджали вступит в свои обязанности.

Напомним, 3 сентября новый посол Израиля в Иордании Амир Вайсброд вручил верительные грамоты королю Хашимитского королевства Абдалле II. Вручение грамот состоялось только через четыре месяца после прибытия Вайсброда в Амман. Вайсброд был назначен после того, как власти Иордании потребовали замены предыдущего посла – Эйнат Шлайн, возглавлявшей израильское диппредставительство в Аммане во время инцидента с охранником посольства.

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