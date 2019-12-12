Нетаньяху поблагодарил Трампа за указ по борьбе с антисемитизмом

12 декабря 2019 16:23 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за принятый им указ о борьбе с антисемитизмом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра.

"Я хотел бы поблагодарить президента Трампа за обнародование президентского указа против дискриминации еврейского народа. Свобода слова не может быть использована для оправдания антисемитских нападок на еврейский народ и государство Израиль ", - говорится в заявлении Нетаньяху, распространённом канцелярией.

Белый дом ранее сообщил, что президент США подписал указ о борьбе с антисемитизмом. В указе говорится о намерении американской администрации бороться с антисемитизмом и происшествиями на его почве в Америке и во всем мире. В частности, органам исполнительной власти вменяется пристально следить за соблюдением закона о гражданских правах в части выявления дискриминации на основе расы, цвета кожи или национальности.

В начале года Трамп уже подписывал закон о борьбе с европейским антисемитизмом, в котором говорится, что в американских национальных интересах вести эту борьбу как в США, так и за рубежом. Поводом как для того закона, так и для нового указа, является рост количества происшествий на почве антисемитизма.

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