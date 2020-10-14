На следующей неделе начинается учебный год в вузах Израиля

18 октября в 60-ти вузах Израиля начинается учебный год. В результате кризиса, вызванного коронавирусом, начиная со второго семестра прошедшего учебного года, системе высшего образования пришлось провести быструю реорганизацию и перейти на учебу в онлайн режиме, с внесением необходимых корректировок. Как передает Trend со ссылкой на newsru.co.il, об этом сообщает пресс-служба Совета по высшему образованию.

С целью предоставить преподавателям инструменты для улучшения дистанционных лекций, вузами выделен дополнительный бюджет в размере 70 миллионов шекелей. Из-за финансовых трудностей, с которыми сталкиваются студенты, бюджет стипендий в этом году вырос на 100 миллионов шекелей.

Исследовательская деятельность в высших учебных заведениях также продолжалась и будет продолжаться в рамках ограничений минздрава. Университеты открыли специализированные лаборатории с целью исследовать коронавирус и приложить все усилия, чтобы найти решения для борьбы с ним.

В этом учебном году в вузы записалось на 20-25% больше студентов, чем в прошлом. Ожидается, что в 2020/21 году в израильских вузах будут учиться около 320000 студентов. Самым востребованным факультетом в прошлом году был инженерный факультет, на котором училось 35700 студентов (18% из всех учащихся на первой академической степени). Кроме того, в прошлом году 18240 студентов изучали математику, статистику и компьютерные науки (всего около 54000 студентов на технологических факультетах). Бюджет системы высшего образования вырос за последние 10 лет почти в 2 раза – с 6,9 млрд шекелей в 2010 году до 12,3 млрд шекелей в 2021 году.

По данным OECD, Израиль занимает одно из первых мест в мире по доли граждан с высшим академическим образованием среди лиц в возрасте от 25 до 64 лет.