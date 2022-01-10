В Израиле министры не смогли проголосовать за сокращение карантина для привитых
В Израиле в ночь на понедельник, 10 января, на голосование правительства были вынесены предложения об отмене "зеленого стандарта" в магазинах и о сокращении срока карантина для привитых израильтян, у которых нет симптомов коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В связи с техническими проблемами голосование не состоялось.
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщает, что министры продолжают обсуждать предложения об облегчении карантинных мер в вотсапе. По данным радиостанции, против отмены "зеленого стандарта" резко выступает Зеэв Элькин, заявивший, что это может запутать граждан и лишить их стимула прививаться.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ безусловно будет выведен из Казахстана – Путин
Лента новостей
После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ безусловно будет выведен из Казахстана – Путин
«Лаборатория Касперского» выявила масштабную серию шпионских атак, затрагивающих промышленные организации по всему миру
Пленку с первыми кадрами начала армянской агрессии против Азербайджана в Париж доставил…армянин – воспоминания французского режиссера (Эксклюзив) (ФОТО)
В ближайшее время мировой общественности будут представлены доказательства об организации террористической атаки на Казахстан - Токаев
В БТА прокомментировали утверждения о якобы повышении стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов
В Турции до конца 2022 г. сдадут в эксплуатацию еще одну высокоскоростную железную дорогу (Эксклюзив)