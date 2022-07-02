Израильские военные сбили три летевших со стороны Ливана беспилотника

Израильские истребитель и ракетный катер сбили в субботу три беспилотника, влетевших в экономическую морскую зону Израиля со стороны Ливана, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [в субботу] истребитель и ракетный катер сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата, влетавших со стороны Ливана в воздушное пространство и экономическую морскую зону Израиля", - говорится в заявлении военных.

"БПЛА были засечены системами обнаружения и отслеживались наземными пунктами управления на протяжении всего полета. БПЛА были обнаружены на ранней стадии [полета] и сбиты в оптимальной оперативной точке над Средиземным морем. Первоначальное расследование показало, что беспилотники не представляли непосредственной угрозы", - добавили в пресс-службе.

Государственное радио Kan сообщает со ссылкой на израильские источники, что сбитые беспилотники принадлежали ливанскому движению "Хезболлах" и летели с ливанской территории в направлении израильcкого газового месторождения Кариш на средиземноморском шельфе. Перехват целей был осуществлен на безопасном расстоянии от газовой платформы, отмечает радиостанция.