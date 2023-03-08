Скончался известный журналист Савелий Перец (Савва)

БАКУ/Trend/ - Скончался известный журналист Савелий Абрамович Перец (Савва), передает в среду Trend со ссылкой на пресс службу Международной Ассоциации Израиль – Азербайджан ("АзИз")

Многие бакинские журналисты называли его своим "крестным отцом" и "ангелом-хранителем". Потому что он всегда помогал. Спасал. Отстаивал. Входил в положение. Показывал, как надо. На него всегда могли рассчитывать молодые журналисты только входящие в профессию. Савва никогда не "заворачивал" чужие материалы и не браковал их просто так, не швырял демонстративно в мусорный ящик. Находил время сесть напротив новенького и подробно разобрать каждую ошибку. Но начальником он был требовательным. И в "Бакинском рабочем", где он заведовал отделом, и позже в Азеринформе, где занимал пост заместителя директора.

Журналисты, работавшие под его началом знали: Савва всегда даст совет и поможет, но подводить его нельзя. Если материал обещан, он должен быть написан. И никаких отговорок Савва не примет. В Израиле Савва сразу стал своим. Много работал. Писал, редактировал, отстаивал интересы Азербайджана в споре с Европой и США. На всю жизнь он сохранил трогательную любовь к родному Баку, который всегда вспоминал с удивительной теплотой. Савва ушел. Ушла эпоха. Остались воспоминания о душевном человеке и замечательном журналисте. Да будет благословенна память о тебе, Савва. Пусть земля тебе будет пухом.