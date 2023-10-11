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В Израиль доставлена первая военная помощь из США

Израиль Материалы 11 октября 2023 10:46 (UTC +04:00)
В Израиль доставлена первая военная помощь из США

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – США оказали Израилю первую военную помощь .

Как передает в среду Trend, об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что самолет с боеприпасами приземлился на израильской авиабазе Неватим.

Согласно информации, боеприпасы предназначены для нанесения разрушительных ударов и других целей. Пока неясно, о каких целях идет речь.

Отметим, что вчера США направили Израилю первую часть помощи (системы безопасности).

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 200 человек, около 2 500 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".

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