В столице Сомали произошел сильный взрыв

4 августа 2017 23:20 (UTC+04:00)

Сильный взрыв произошел в пятницу в центре столицы Сомали Могадишо, после чего в том же районе раздались выстрелы, передает ТАСС.

Об этом сообщило агентство Reutersсо ссылкой на очевидцев.

Как сообщил агентству источник в полиции, взорвался заминированный автомобиль. Погиб как минимум один человек, еще один получил ранения. "Пока что я видел одного мертвого мирного жителя. Это была женщина, - цитирует агентство слова полицейского офицера Мохамада Хусейна. - Еще один мужчина был ранен".

Автомобиль, в котором была заложена бомба, стоял рядом с больницей.

Никто пока не взял на себя ответственность за этот взрыв.

Azernews Newspaper
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