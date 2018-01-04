В результате взрыва в Кабуле погибли 15 человек (ОБНОВЛЕНО)

4 января 2018 22:18 (UTC+04:00)

Число жертв атаки террориста-смертника в Кабуле возросло до 15 человек, более 20 пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителей минздрава.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

По информации телеканала 1 TV, который ссылается на министерство здравоохранения, 25 человек получили ранения.

21:16 (GMT+4) Взрыв произошел в столице Афганистана городе Кабул, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, взрыв прогремел в четверг вечером в районе Кабула PD9. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Как сообщают очевидцы, взрыв совершил террорист-смертник.

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