В Афганистане заявили об уничтожении 15 боевиков ИГ

По меньшей мере 15 боевиков террористической организации "Исламское государство" были ликвидированы в ходе столкновений с афганскими силовиками, еще 20 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TOLO News.

По данным телеканала, перестрелки произошли в провинции Кунар в районе Чавки на востоке страны. Боевики ИГ атаковали посты безопасности в воскресенье вечером. В боях также погибли трое полицейских, еще 13 получили ранения.

Как сообщается, столкновения в Чавки продолжаются до сих пор.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство".

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