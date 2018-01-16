Премьер-министр Румынии подал в отставку

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе в понедельник подал в отставку. Об этом он сообщил журналистам, выходя из штаб-квартиры Социал-демократической партии (СДП) после того, как ее национальный исполком проголосовал за лишение его политической поддержки, передает ТАСС.

"Я еду во дворец Виктории (штаб-квартира правительства - прим. ТАСС), чтобы забрать вещи", - сказал Тудосе в прямом эфире Радио Румынии.

Он провел на посту главы правительства шесть с половиной месяцев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.