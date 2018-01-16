По меньшей мере 20 человек погибли в столкновениях в Триполи

16 января 2018 01:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере 20 человек стали жертвами столкновений в Триполи между различными группами ополчения, лояльными признанному международным сообществом правительству национального единства Ливии, в понедельник, передает Интерфакс со ссылкой на агентство АР.

Среди погибших есть гражданские лица. В ливийском министерстве здравоохранения также сообщили о 63 раненых.

По данным АР, столкновения привели к прекращению работы международного аэропорта Митига.

Со ссылкой на местные власти агентство отмечает, что конфликт разгорелся после того, как один из местных командиров захотел освободить ряд лиц, подозреваемых в связях с группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида" из тюрьмы, которая расположена возле аэропорта. Однако боевикам полевого командира оказала сопротивление охрана из состава формирования "Специальные силы сдерживания".

Позднее представитель сил, охраняющих тюрьму, сообщил, что ситуация находится под контролем, а некоторые нападавшие арестованы. Он отметил, что охрана потеряла убитыми четырех человек. По информации "Специальных сил сдерживания", всего в этой тюрьме находятся около 2,5 тыс. заключенных.

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Azernews Newspaper
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