Среди погибших при атаке на отель в Афганистане 14 иностранцев

21 января 2018 19:43 (UTC+04:00)

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек при атаке на отель в Кабуле, среди них 14 иностранцев, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Как сообщает телеканал, представитель афганской авиакомпании Kam Air заявил, что при атаке погибли 11 иностранных сотрудников компании, еще девять пропали без вести. Представитель компании добавил, что среди погибших иностранцев есть украинцы и венесуэльцы.

Телеканал Tolo News сообщил, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки. По данным источника телеканала Tolo News, в атаке боевиков погибли 43 человека, но МВД подтверждает гибель только 18 человек.

Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца.

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Azernews Newspaper
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