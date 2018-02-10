Лидер КНДР пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в "кратчайшие сроки" посетить Пхеньян, приглашение было передано сестрой Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон входит в состав правительственной делегации, которая прибыла на открытие олимпиады в Пхенчхане. Утром в субботу она вместе с другими высокопоставленными членами делегации посетила президентский дворец и присутствовала на обеде, который дал президент Южной Кореи. Как сообщает агентство, приглашение было предано устно.

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