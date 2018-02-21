Чрезвычайное положение на Мальдивах продлено

Парламент Мальдивских островов продлил действующее в стране чрезвычайное положение еще на 30 дней на фоне обострившегося политического кризиса, передает в среду межарабский телеканал "Аль-Джазира", передает Интерфакс.

Чрезвычайное положение действовало на Мальдивах в течение 15 дней и должно было закончиться накануне, однако было продлено по просьбе президента страны Абдуллы Ямина.

Правительство страны ранее приостановило работу парламента.

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