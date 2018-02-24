В Индии удалили самую большую в мире опухоль мозга

24 февраля 2018 11:44 (UTC+04:00)

Группа хирургов из Мумбая удалили у пациента опухоль мозга массой 1,8 кг, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hindu.

Операция заняла шесть часов. По словам нейрохирурга Тримурти Надкарни, не исключено, что эта опухоль стала самой большой в мире – она была больше головы пациента.

Опухоль у 31-летнего Сантала Пала начала развиваться еще три года назад, но никто из врачей не рисковал браться за такую сложную операцию.

Из-за болезни Пал потерял зрение, однако врачи надеются, что после удаления опухоли он снова сможет видеть. Сейчас он восстанавливается после операции, и его жизни ничто не угрожает.

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