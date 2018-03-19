В Мексике одиннадцать французских туристов пострадали при ДТП

19 марта 2018 07:09 (UTC+04:00)

Одиннадцать французских туристов получили в воскресенье ранения в результате ДТП в мексиканском Канкуне, сообщает министерство туризма штата Кинтана-Роо, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, туристический микроавтобус перевернулся на трассе неподалеку от Канкуна. Всего в нем ехали 18 туристов из Франции.

Французы возвращались из поездки по туристическим местам штатов Кинтана-Роо, Юкатан и Чьяпас. Водитель микроавтобуса потерял контроль над управлением автомобилем.

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