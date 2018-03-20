В Ираке заявили о готовности сотрудничать с Турцией

20 марта 2018 15:37 (UTC+04:00)

Иракское правительство выразило готовность сотрудничать с Турцией по вопросам обеспечения безопасности общих границ, сообщается в пресс-релизе министерства юстиции Ирака, полученном в распоряжение РИА Новости.

Министр юстиции Ирака Хайдер аз-Замли во вторник принял посла Турции Фатиха Йылдыза в офисе министерства. Во время встречи посол подтвердил готовность своей страны сотрудничать с Ираком в сфере борьбы с терроризмом.

"Иракское правительство выразило намерение сотрудничать с Турцией по всем вопросам обеспечения безопасности на общих границах", - заявил министр.

По словам главы ведомства, Ирак укрепляет добрососедские отношения со странами региона, в первую очередь, со своим соседом Турцией.

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Azernews Newspaper
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