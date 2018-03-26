В Индии десять человек погибли в ДТП с авторикшей

Повозка-авторикша, в которой находились 14 пассажиров, в результате аварии съехала в расположенный рядом с дорогой водоем в Индии, 10 человек погибли, сообщает агентство ANI со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Низамабад, штат Телингана в воскресенье. По данным полиции, в результате ДТП погибли четыре женщины и шесть детей, остальным удалось выбраться из водоема. Тела погибших доставлены в местную больницу.

Причина ДТП не уточняется. Полиция начала расследование аварии.

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