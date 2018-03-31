Поп-музыканты из Южной Кореи вылетели в КНДР для участия в концертах

31 марта 2018 09:41 (UTC+04:00)

Делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек вылетела в субботу из международного аэропорта Кимпхо в Сеуле в КНДР, сообщает ТАСС.

По данным агентства Ренхап, в составе делегации – уже известный в Пхеньяне певец Чо Ён Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Концерты пройдут в воскресенье в Восточнопхеньянском большом театре, вмещающем 1,5 тысячи зрителей, и во вторник в спорткомплексе "Рюгён" имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai, рассчитанном на 12 тысяч мест.

Кроме этого в ходе визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Передовая группа по подготовке к выступлениям музыкантов и спортсменов вылетела в Пхеньян 29 марта.

Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР пройдут впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пхиль.

Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.

Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына должна пройти 27 апреля в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. На фоне подготовки к межкорейским переговорам ранее на этой неделе лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Делегация Туркменистана провела в Сеуле деловые переговоры
Бизнес 30 марта 16:05
Ашхабад и Сеул обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 29 марта 15:21
США передали Южной Корее первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А
США 29 марта 13:54
Южная Корея и КНДР договорились провести саммит
Другие страны 29 марта 10:06
Южная Корея выделит Узбекистану крупный кредит на развитие ИКТ
ИКТ 29 марта 09:59
Глава МИД Японии выступил за продолжение международного давления на КНДР
Другие страны 29 марта 09:48
Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти в июне
Другие страны 29 марта 04:44
США надеются на скорейшую встречу Трампа и Ким Чен Ына
США 28 марта 23:18
КНДР передала Южной Корее список делегации на межкорейских переговорах
Другие страны 28 марта 17:06
Си Цзиньпин и Ким Чен Ын провели переговоры (ФОТО)
Китай 28 марта 15:51
Трамп заявил, что ждет от лидера КНДР "правильных шагов"
США 28 марта 15:03
Трамп подтвердил, что Китай предупредил США о визите лидера КНДР
США 28 марта 14:46
Россия приветствует переговоры лидеров Китая и КНДР
Россия 28 марта 13:37
В Пекине заявили, что визит Ким Чен Ына не был тайным
Китай 28 марта 12:48
Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР
Китай 28 марта 08:30
Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились в Пекине
Китай 28 марта 04:47
Разведка Южной Кореи подтвердила визит Ким Чен Ына в Китай
Китай 27 марта 16:36
Таинственный спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал
Китай 27 марта 12:41