Джуканович пообещал добиться скорого вступления Черногории в Евросоюз

16 апреля 2018 09:20 (UTC+04:00)

Избранный президент Черногории Мило Джуканович пообещал за свой срок правления страной добиться ее вступления в Европейский союз. Слова черногорского политика передает РИА Новости со ссылкой на газету "Vijesti".

Джуканович заявил, что его победа означает поддержку пути Черногории в Евросоюз.

"Я уверен, что мы оправдаем надежды наших граждан и в ближайшие пять лет сделаем этот последний шаг (для вступления в ЕС).

Лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович победил в первом туре выборов президента Черногории, гарантировав себе не менее пяти лет в должности главы государства. Политик, в частности, известен негативными высказываниями в адрес России.

Ранее Европейская комиссия указала на возможность выполнения республикой условий для вступления в Евросоюз в 2025 году.

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