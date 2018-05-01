В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта

1 мая 2018 20:13 (UTC+04:00)

Не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта на северо-востоке Нигерии, сообщает местный портал Today NG со ссылкой на правоохранителей, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Муби в штате Адамава. Ранее сообщалось, что в результате взрывов могли погибнуть десятки человек.

Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник - на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Нигерии погибли 18 человек при нападении боевиков
Другие страны 2 апреля 12:12
Телезвезды Нигерии в азербайджанских национальных платьях (ФОТО)
Стиль 27 марта 12:20
Нигерия заинтересована в открытии сборочного производства белорусских тракторов
Беларусь 27 марта 12:11
Около 80 школьниц, пропавших после атаки "Боко харам" в Нигерии, были спасены
Другие страны 22 февраля 05:43
Более 100 школьниц пропали после нападения боевиков "Боко харам" на северо-востоке Нигерии
Другие страны 22 февраля 00:31
В Нигерии три террориста-смертника напали на рынок, есть погибшие и пострадавшие
Другие страны 17 февраля 11:07
В Нигерии 36 человек погибли в перестрелке из-за стада овец
Другие страны 17 февраля 00:57
В Нигерии более 20 школьников погибли в результате ДТП
Другие страны 13 февраля 23:56
Беларусь и Нигерия обсудили развитие договорно-правовой базы
Беларусь 7 февраля 09:12
Лихорадка Ласса в Нигерии унесла жизни более 30 человек
Другие страны 6 февраля 02:55
В Нигерии в лагере для беженцев произошел теракт
Другие страны 1 февраля 11:07
В Нигерии в ДТП погибли не менее 20 человек
Другие страны 30 января 00:47
В результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии погибло более 10 человек - СМИ
Другие страны 3 января 20:43
В Нигерии при вооруженном нападении погибли более 20 прихожан
Другие страны 2 января 05:45
В Нигерии машина из свадебного кортежа попала в ДТП, погибли 11 человек
Другие страны 24 декабря 2017 19:00
220 боевиков "Боко харам" арестованы в результате военных операций в Нигерии
Другие страны 16 декабря 2017 18:40
В Нигерии при взрыве погибли не менее 17 человек, около 50 получили ранения
Другие страны 2 декабря 2017 18:19
В Нигерии уничтожен подпольный цех группировки "Боко харам" по изготовлению взрывчатки
Другие страны 23 ноября 2017 00:46