Енот сорвал рейс в Торонто

5 мая 2018 05:49 (UTC+04:00)

Пробравшийся в самолет енот сорвал рейс в канадский Торонто, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпания CBC.

Инцидент произошел в аэропорту города Саскатун. По данным авиакомпании Air Canada, животное спряталось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство. После начала его работы млекопитающее попало в вентиляционную систему самолета.

Чтобы вызволить енота, сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна. Работы продолжались несколько часов.

По словам пассажиров, сначала все с интересом наблюдали за происходящим, однако по прошествии трех часов люди стали выказывать недовольство. При этом персонал был "удивлен и не знал, что делать", рассказал очевидец.

"В течение первого часа все было как в романе. Никто никогда не видел ничего подобного", — поделился впечатлениями один из пассажиров.

Служащим удалось достать енота из лайнера, однако животное тут же сбежало от техников.

В качестве компенсации пассажирам выдали ваучеры на покупку еды и скидку на будущие рейсы.

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