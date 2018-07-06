В Японии три человека погибли из-за паводков

6 июля 2018 11:11 (UTC+04:00)

В Японии три человека погибли, один находится в критическом состоянии, еще несколько человек пропали без вести из-за ливневых дождей и вызванных ими паводками и оползнями, объявлена эвакуация для 440 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

В префектуре Хёго погиб рабочий при очистке водостоков от нанесенного водой мусора, два его сослуживца с переломами доставлены в больницу. В префектуре Гифу обнаружена погибшая женщина, предположительно, она упала в реку. В префектуре Хиросима речной поток унес мужчину, когда его достали из воды, он был уже мертв.

В префектуре Киото вечером в четверг женщина отправилась по делам на машине и до сих пор не вернулась. В пятницу около реки обнаружена ее разбитая машина. Позже далее по течению обнаружена женщина в критическом состоянии, полиция полагает, что это может быть пропавшая.

Утром в пятницу в префектуре Коти в полицию поступило сообщение, что река уносит автомобиль с водителем. Идут поиски. Также ищут пропавшего без вести мужчину из префектуры Нара, который уехал на мотоцикле, и связь с ним была утеряна.

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