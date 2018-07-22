Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в воскресенье в ряде стран, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает ТАСС

Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), авторизоваться (27%), а также отправлять или получать сообщения (23%).

Согласно сообщениям пользователей, больше всего с проблемами сталкиваются жители Италии, Испании, Австрии, Чехии, Греции, Турции, Украины, Белоруссии. О сбоях в работе мессенджера также сообщают и россияне, в частности, жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители Казани, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска.

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