В Пакистане автобус столкнулся с грузовиком: более 20 детей пострадали

2 августа 2018 11:08 (UTC+04:00)

По меньшей мере 24 ребенка пострадали при столкновении школьного автобуса с грузовиком в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана, сообщает в четверг телеканал Geo TV со ссылкой на правоохранителей, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в окрестностях города Пешавар. Отмечается, что вскоре после аварии дети были доставлены в больницы, где им была оказана медицинская помощь. Не менее девяти из них были госпитализированы. Состояние по меньшей мере двух школьников врачи оценивают как критическое.

Другие обстоятельства инцидента уточняются. Ведется расследование случившегося.

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