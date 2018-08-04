В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых бандитов

4 августа 2018 02:51 (UTC+04:00)

Один из главарей картеля "Залив" Виктор Мануэль по прозвищу "Команданте Ветер" задержан в результате операции федеральной полиции Мексики, как передаёт РИА Новости.

Бандит был пойман в городе Пуэрто-Вальярта в результате спецоперации. Именно этот разыскиваемый на федеральном уровне бандит был одним из основных виновников волны насилия, захлестнувшей приграничный с США штат Тамаулипас. "Команданте" отвечал за организацию доставки наркотиков в соседние США.

"На момент задержания против него действовали три ордера со стороны правительства Тамаулипаса, поэтому он был доставлен в город Сьюдад-Виктория, чтобы предстать перед соответствующими судебными властями", – сказал уполномоченный по безопасности.

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