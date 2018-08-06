В Индонезии зафиксировали более 160 афтершоков после мощного землетрясения

6 августа 2018 19:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере 163 афтершока последовали после мощного землетрясения, произошедшего в воскресенье в Индонезии, сообщает агентство Antara со ссылкой на местных сейсмологов, передает РИА Новости.

В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов и последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали.

"Из 163 афтершоков люди могли ощущать 13. Мы продолжим вести наблюдение за афтершоками, которые могут продолжаться в течение следующих нескольких дней или даже нескольких недель", - заявил глава индонезийского агентства по метеорологии, климатологии и геологии Рахмат Трийоно.

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