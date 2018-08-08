В Колумбии в день инаугурации президента взорвали полицейских

8 августа 2018 20:47 (UTC+04:00)

Сотрудники муниципальной полиции города Падилья в колумбийском департаменте Каука были подорваны с помощью заминированного мотоцикла в день инаугурации нового президента страны Ивана Дуке, передает РИА Новости.

Как сообщил губернатор Кауки Оскар Кампо, в результате нападения во вторник погиб один офицер полиции. "Глубоко сожалею в связи со смертью лейтенанта Эдьера Бурбано, жертвы покушения в Падилье", - написал Кампо в своем микроблоге в Twitter. Еще двое полицейских были ранены.

По предварительным данным, заминированный мотоцикл взорвался рядом со зданием муниципальной полиции, когда рядом находились ее сотрудники.

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