Южная Корея и КНДР начнут подготовку к новому саммиту 13 августа

9 августа 2018 11:46 (UTC+04:00)

Южная Корея и КНДР 13 августа начнут обсуждать возможности нового межкорейского саммита на предварительных переговорах на министерском уровне, передает из Сеула информационное агентство Рёнхап, передает РИА Новости.

Переговоры состоятся в демилитаризованной зоне в приграничном пункте Пханмунджом, где в апреле и мае проходили первые встречи Юга и Севера в верхах.

"На нынешних переговорах будут обсуждаться возможности как ускорения выполнения "Пханмунджомской декларации", так и необходимые вопросы успешного проведения переговоров Юга и Севера на высшем уровне", - приводит агентство данные министерства по делам национального объединения Республики Корея.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на встрече в Пханмунджоме 27 апреля с лидером КНДР Ким Чен Ыном обещал посетить осенью этого года Пхеньян.

На переговорах 13 августа делегацию Южной Кореи возглавит министр по делам национального объединения Чо Мён Гюн. Это будет уже четвертая встреча высокого уровня между двумя корейскими государствами в этом году.

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