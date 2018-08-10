В Нигерии 13 человек погибли в ДТП с автобусом

10 августа 2018 13:51 (UTC+04:00)

По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения автобуса и погрузчика на автомобильной трассе в штате Ривер на юге Нигерии, сообщает издание Daily Post Nigeria со ссылкой на местную полицию, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг. По предварительным данным, погрузчик съехал с дороги и выехал навстречу автобусу. В результате столкновения автобус, в котором находились 14 человек, загорелся.

"Автобус перевозил пассажиров в Лагос. Автобус загорелся и все пассажиры, за исключением одного, сгорели, так, что их невозможно узнать", - заявил представитель полиции штата Намди Омони. По его словам, один человек, которому удалось выжить в аварии, доставлен в больницу.

Автомобильные аварии с большим числом жертв происходят в Нигерии довольно часто, поскольку дороги страны находятся в плохом состоянии, а водители постоянно нарушают правила дорожного движения. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень смертности из-за ДТП в Нигерии является одним из самых высоких в мире.

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