ООН направит почти $50 миллионов на помощь беженцам из Венесуэлы

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) намерены направить на помощь странам, принимающим беженцев из Венесуэлы, 46 и 32 миллиона долларов соответственно, как передаёт РИА Новости сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"УВКБ и МОМ приступили к выделению 46 и 32 миллионов долларов соответственно на помощь властям стран и сообществам принимающих беженцев", — сообщил Дюжаррик.

По его словам, помимо этих двух организаций, в помощи более чем 2,3 миллиона венесуэльских беженцев участвуют и другие агентства, фонды и программы ООН.

На данный момент МОМ и УВКБ были выделены около 6,2 миллиона долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. В самой Венесуэле ООН ведет деятельность в области здравоохранения, питания, сельского хозяйства.

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