В ДТП с автобусом в Афганистане погибли 15 человек

Автобус столкнулся с грузовиком в субботу утром в афганской провинции Кандагар, 15 человек погибли, 25 получили ранения, сообщает местный телеканал TOLOnews со ссылкой на канцелярию губернатора провинции, передает РИА Новости.

Как заявил официальный представитель губернатора Азиз Ахмад Азиз, авария произошла в районе Жари около 6 утра по местному времени. По его словам, среди погибших есть женщины и дети, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

В Афганистане часто происходят ДТП, причиной которых, как правило, становится превышение скоростного режима, ошибки в управлении транспортными средствами и плохое состояние дорог.

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