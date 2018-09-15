На Филиппинах два человека погибли из-за тайфуна "Мангхут"

15 сентября 2018 13:58 (UTC+04:00)

Жертвами мощного тайфуна "Мангхут" на Филиппинах стали не менее двух человек, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал, в Национальном совете по снижению рисков и управлению катастрофами подтвердили, что в результате оползней, возникших в регионе Кордиллера из-за разгула стихи, погибли два человека.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) сообщило, что порывы ветра на некоторых островах архипелага достигают 170 км в час, а высота волн на севере Лусон может достигать шесть метров высоты. Кроме того, ожидаются сильные осадки, выпущено предупреждения об опасности затопления.

Около ста внутренних и международных рейсов были отменены, порядка 423 тысяч потребителей испытывают перебои с подачей электроэнергии.

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