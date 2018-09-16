Яркие моменты первых двух дней Гран-при Сингапура «Формулы-1» (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - Программа 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2018 года - Гран-при Сингапура - стартовала в пятницу двумя свободными практиками.

Уже состоялись первая, вторая, третья части свободных заездов, а также квалификация. Сегодня гонкой завершится программа этапа.

Отметим, что победителем квалификации стал Британский гонщик команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон.

Второе место занял голландский пилот "Red Bull" Макс Ферстаппен. Третьим стал немец Себастьян Феттель из команды "Ferrari".

Этап в Сингапуре появился в календаре чемпионата мира в 2008 году. Главной особенностью данного Гран-при является то, что он проводится при искусственном освещении. На всей дистанции обеспечен стабильный световой поток. Проходит этап на городской трассе по улицам города-государства Сингапур.

Рекордсменом по количеству побед в Сингапуре является Феттель - немец видел здесь клетчатый флаг первым четыре раза (2011-2013, 2015). Трижды побеждал Хэмилтон (2009, 2014, 2017), дважды - испанец Фернандо Алонсо (2008, 2010).

Trend представляет читателям в фотографиях яркие моменты первых двух дней этапа.

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