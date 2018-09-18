Талибы атаковали КПП на севере Афганистана, погибли девять полицейских

18 сентября 2018 09:42 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять представителей афганской полиции погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Талибан" на КПП на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя местной больницы, передает РИА Новости.

По данным телеканала, нападение произошло в одном из районов провинции Балх.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство". Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

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