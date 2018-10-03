В Индонезии произошло извержение вулкана - СМИ

3 октября 2018 07:18 (UTC+04:00)

Извержение вулкана произошло в среду на острове Сулавеси в Индонезии, который пострадал от мощного землетрясения и цунами. Об этом, как передает ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, столб пепла от одного из расположенных на острове вулканов достиг высоты 4 км.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 м. По последним данным, в результате стихии погибли 1234 человека, еще около ста числятся пропавшими без вести, ранения получили сотни человек. В результате стихии свои дома вынуждены были покинуть свыше 60 тыс. местных жителей.

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