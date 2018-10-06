КНДР запустила каталог северокорейских интернет-сайтов

6 октября 2018 01:15 (UTC+04:00)

В КНДР запустили "зонтичный" интернет-сайт, который объединяет все имеющиеся на данный момент северокорейские порталы. Сайт располагает по адресу www.dprkportal.kp и доступен только на корейском языке. Портал содержит информацию о всех 33 веб-сайтах КНДР, которые есть в сети Интернет, пишет Интерфакс.

В частности, на сайте приведены ссылки на страницы министерства иностранных дел, информационного агентства ЦТАК, печатного органа Трудовой партии Кореи газеты "Нодон Синмун", Институт Ким Ир Сена и другие.

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