Мексика не будет использовать гидроразрыв пласта при добыче нефти

6 октября 2018 02:41 (UTC+04:00)

Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в пятницу, что его страна не будет применять метод фракинга, или гидроразрыва пласта, при добыче нефти, пишет РИА Новости.

"Заранее говорю, что мы не будем использовать знаменитый метод фракинга для добычи нефти и газа. Он не будет применяться ни в штате Сан-Луис-Потоси, ни в целом по стране", - заявил Обрадор в ходе посещения этого штата и встречи с его губернатором.

В марте этого года мексиканская компания Pemex и американская Lewis Energy подписали первый сервисный контракт по оценке и разведке месторождения сланцевых углеводородов Olmos в штате Коауила на севере Мексики. Месторождение является частью одного из крупнейших американских сланцевых бассейнов Eagle Ford.

Компания в своем сообщении тогда не говорила об использовании технологии гидроразрыва пласта, однако именно этот метод применяется на Eagle Ford в США.

Технология фракинга в контексте добычи сланцевых углеводородов является одной из наиболее спорных и неэкологичных в сфере добычи полезных ископаемых. Особенность добычи сланцевого газа состоит в непрерывном бурении большого числа скважин и частом проведении гидроразрывов, причем для обработки газоносного пласта используется смесь из воды, песка и высокотоксичных химикатов, которые грунтовые воды разносят на десятки километров вокруг. В связи с этим технология запрещена в ряде стран.

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