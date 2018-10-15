Папа Римский Франциск хотел бы посетить КНДР следующей весной

Папа Римский Франциск может посетить КНДР весной 2019 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник агентству Yonhap News глава правящей южнокорейской Демократической партии "Тобуро" Ли Хве Чхан.

"Ли Хве Чхан заявил, что, по его сведениям, Папа Римский хотел бы посетить Северную Корею следующей весной", - отмечает агентство.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с 13 по 21 октября совершает поездку по странам Европы, в ходе которой посетит Францию, Италию, Ватикан, Бельгию и Данию. Ранее его администрация объявила, что во время визита в Ватикан он передаст понтифику приглашение от лидера КНДР Ким Чен Ына посетить его страну.

Папа Франциск неоднократно молился публично за мир между двумя Кореями. В 2014 году понтифик участвовал в Южной Корее в Днях азиатской молодежи.

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