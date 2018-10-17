На президента Гаити совершили покушение

17 октября 2018 22:48 (UTC+04:00)

Неизвестные совершили покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза, глава государства не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Haiti Libre.

Покушение было совершено в городе Пон-Руж в ходе мероприятий, приуроченных к 212-й годовщине гибели Жан-Жака Дессалина – основателя независимого гаитянского государства и его первого правителя под именем император Жак I.

Сообщается, что в момент возложения цветов к мемориалу национального героя нападавшие открыли огонь по президенту. Телохранители сумели увести президента в безопасное место, он не пострадал.

Двое сотрудников службы безопасности президента были ранены, один из них в голову. О других обстоятельствах инцидента или аресте подозреваемых не сообщается.

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