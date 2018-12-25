Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали сейсмологи вблизи Командорских островов, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло во вторник ночью по местному времени в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов. Его эпицентр находился на глубине около 17 километров в более чем 100 километрах западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга) и в 162 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 14,3.

По данным краевого главка МЧС, в Усть-Камчатске землетрясение ощущалось силой до двух баллов. В селе Никольское подземные толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

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