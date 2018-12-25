Вблизи Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 6,4

25 декабря 2018 06:36 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали сейсмологи вблизи Командорских островов, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло во вторник ночью по местному времени в акватории Тихого океана вблизи Командорских островов. Его эпицентр находился на глубине около 17 километров в более чем 100 километрах западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края (остров Беринга) и в 162 километрах юго-восточнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района", - сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 14,3.

По данным краевого главка МЧС, в Усть-Камчатске землетрясение ощущалось силой до двух баллов. В селе Никольское подземные толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

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