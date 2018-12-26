Столб пепла высотой 3 км поднялся над вулканом Эбеко на Северных Курилах

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), в среду выбросил столб пепла высотой до 3 км над уровнем моря. Как передает Trend со ссылко на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

"Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до 5 км. В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

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