Столб пепла высотой 3 км поднялся над вулканом Эбеко на Северных Курилах

26 декабря 2018 06:23 (UTC+04:00)

Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область), в среду выбросил столб пепла высотой до 3 км над уровнем моря. Как передает Trend со ссылко на Интерфакс, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

"Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до 5 км. В городе Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. В кратерах - горячие озера, термальные источники, сольфатары. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вулкан Этна активизировался на Сицилии
Европа 25 декабря 12:01
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3,5 км
Россия 23 декабря 09:35
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло у побережья Курильских островов
Россия 30 ноября 03:31
У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
Россия 28 ноября 02:29
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил мощный столб пепла на пять километров
Другие страны 27 ноября 04:31
Абэ не стал комментировать идею об аренде Хабомаи и Шикотана
Другие страны 26 ноября 09:27
Лента новостей
Международный нефтяной консорциум готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 07:06
Главный аэропорт Камчатки закрыт из-за обледенения взлетно-посадочной полосы
Россия 06:24
В Британии предложили тестировать пилотов самолетов на сонливость
Европа 05:27
Президент Франции выступил с обращением к военнослужащим страны
Европа 04:35
Сирийские ПВО сбили восемь ракет при отражении атаки на пригороды Дамаска - СМИ
Арабские страны 03:44
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
Политика 02:11
В Казани неизвестный ранил двух человек из пистолета
Россия 01:39
Санта-Клаус раздал почти 7,3 млрд подарков и вернулся на Северный полюс
В мире 01:06
Число посетивших Азербайджан туристов выросло на 6%
Общество 00:22